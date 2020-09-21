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بث مباشر.. مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا

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مباراة
الإثنين، 21-09-2020 06:13 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الاحداث الهامة في العالم. 

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة السد القطري والنصر السعودي في دوري ابطال اسيا. 

شاهد البث من هنا

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