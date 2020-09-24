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قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
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الكهرباء: مشروع تجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي
"الزراعة" تكشف حقيقة إصابة البقر بالحمى القلاعية
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بث مباشر.. مباراة ليفربول ولينكولن في كأس انجلترا
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بث مباشر.. مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية في السوبر الأوروبي
بايرن
الخميس، 24-09-2020
08:37 م
أحمد سالم
يقدم موقع المصريون
بث مباشر
لجميع الأحداث الرياضية الهامة في العالم.
ويقدم اليوم
بث مباشر
لمباراة
بايرن
ميونيخ وإشبيلية في كأس
السوبر
الأوروبي.
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