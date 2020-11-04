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بث مباشر.. مباراة الزمالك والرجاء في دوري الأبطال

الزمالك
الزمالك
 
الأربعاء، 04-11-2020 08:29 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع المباريات الهامة في العالم. 

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الزمالك والرحاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا. 

شاهد البث من هنا
 

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