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بث مباشر.. مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

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بث مباشر
 
الثلاثاء، 20-10-2020 08:30 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع المباريات الهامة في العالم. 

ويقدم اليوم بث مباشر، لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد. 

شاهد البث من هنا
 

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