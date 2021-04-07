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بايرن ميونخ يسقط أمام باريس سان جيرمان بالثلاثة

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الأربعاء، 07-04-2021 09:10 م
تلقى فريق بايرن ميونخ حامل اللقب هزيمة 2/3 من نظيره باريس سان جيرمان الوصيف، اليوم الأربعاء، الموافق 7 أبريل 2021، على ملعب أليانز آرينا بألمانيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


 

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