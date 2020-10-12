بالأسماء .. تعرف على حكام مباريات اليوم

أعلنت لجنة الحكام، أسماء حكام مباريات اليوم فى إطار الجولة الـ٣٣ للدوري والتي تجمع الاتحاد السكندري أمام المصري و أف سي مصر و الإنتاج الحربي و حرس الحدود والزمالك على النحو التالي:

الاتحاد والمصري

محمد معروف"حكم ساحة"

عدي عيد "مساعد أول"

محمد فاروق "مساعد ثان"

أحمد أمين"حكم رابع"

سيد شعبان"حكم فيديو"

عمرو عايد"حكم مساعد فيديو"

أف سي مصر والإنتاج الحربي

أحمد حمدي"حكم ساحة"

كريم السعيد"مساعد أول"

خالد حسام"مساعد ثان"

نورا سمير"حكم رابع"

خالد الغندور"حكم فيديو"

أحمد عبد الله"حكم مساعد فيديو"

حرس الحدود والزمالك

محمود ناجي"حكم ساحة"

رجب محمد"مساعد أول"

أحمد عطية"مساعد ثان"

محمود رشدي "حكم رابع"

وائل فرحان "حكم فيديو"

إبراهيم محجوب "حكم مساعد فيديو"