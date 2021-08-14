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الأهلي يفوز على إنبي 2-0

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السبت، 14-08-2021 08:14 م
فاز النادي الأهلي على نظيره إنبي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "وي- السلام".
وفي التفاصيل فقد حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا سهلا على إنبي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد «الأهلي WE السلام» ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وواصل الأهلي بفوزه اليوم، ملاحقة الزمالك في صدارة جدول الدوري الممتاز، حيث يحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 70 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 68 نقطة، وتجمد رصيد إنبي بقيادة حلمي طولان، بعد الخسارة اليوم، من الأهلي، عند 39 نقطة في المركز السابع.
جاء هدفا الأهلي أمام إنبي عن طريق والتر بواليا في الدقيقة 2، ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة 28.
وجاء الهدف الأول للأهلي أمام إنبي عن طريق والتر بواليا في الدقيقة 2، حيث أرسل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، كرة عرضية حولها بواليا، برأسية ليحرز هدفا مبكرا للأهلي في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني للأهلي أمام إنبي عن طريق محمد مجدي أفشة، في الدقيقة 28، حيث أرسل أفشة تمريرة قصيرة إلى والتر بواليا الذي مررها إلى كهربا، ليعيدها من جديد إلى أفشة، ليضعها الأخير في مرمى فريق إنبي.

 

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