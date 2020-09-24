الموعد والقنوات الناقلة للسوبر الأوروبى

تقام اليوم عددًا من المباريات، بمختلف
ملاعب العالم بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد
"كوفيد 19".
كأس السوبر الأوروبى
بايرن ميونخ × إشبيلية – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
دوري أبطال آسيا
سباهان اصفهانى الإيراني × السد القطرى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 8
النصر السعودى × العين الإماراتى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
الدحيل القطرى × التعاون السعودى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
برسيبوليس الإيراني × الشارقة الإماراتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 8
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
بريستول سيتى × أستون فيلا – الثامنة مساء
لينكولن سيتى × ليفربول – التاسعة إلا ربع مساء
مانشستر سيتى × بورنموث - التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 1 FR
الدوري المغربي
الوداد البيضاوى × الرجاء البيضاوى – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
الدوري المصري
وادى دجلة × سموحة – الثالثة عصرا – على قناة أون تايم سبورت
المصري البورسعيدى × الإنتاج الحربى – الخامسة والنصف مساء
الجونة × أسوان – الخامسة والنصف مساء
الإسماعيلى × بيراميدز – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت