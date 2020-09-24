الخميس 24 سبتمبر 2020
توقيت مصر 11:15 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"بيراميدز" يقدم "إكرامى" لوسائل الإعلام

قرار جمهوري بإحالة مستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش

رغد صدام حسين توجه رسالة إلى الشعب السعودي

واشنطن: دولة عربية ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل خلال يومين

الموعد والقنوات الناقلة للسوبر الأوروبى

أحمد الفيشاوي يهاجم محمد رمضان مرة أخرى: الدنيا مولعة .. وبيرد على حاجة لسة منزلتش

عاجل.. تتويج الأهلي ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة

مؤثر.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة وفاة فلسطيني أثناء قراءة القرآن

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. تعرف عليها

بث مباشر.. مباراة الأهلي ونادي مصر في الدوري الممتاز

الموعد والقنوات الناقلة للسوبر الأوروبى

sport-20180411-053434-927664
ارشيف
الخميس، 24-09-2020 09:22 ص محمد عبد الحارس

تقام اليوم عددًا من المباريات، بمختلف ملاعب العالم بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
كأس السوبر الأوروبى
بايرن ميونخ × إشبيلية – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
دوري أبطال آسيا
سباهان اصفهانى الإيراني × السد القطرى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 8  
النصر السعودى × العين الإماراتى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7   
الدحيل القطرى × التعاون السعودى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 7
برسيبوليس الإيراني × الشارقة الإماراتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 8
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
بريستول سيتى × أستون فيلا – الثامنة مساء
لينكولن سيتى × ليفربول – التاسعة إلا ربع مساء
مانشستر سيتى × بورنموث - التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 1 FR
الدوري المغربي
الوداد البيضاوى × الرجاء البيضاوى – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 
الدوري المصري
وادى دجلة × سموحة – الثالثة عصرا – على قناة أون تايم سبورت
المصري البورسعيدى × الإنتاج الحربى – الخامسة والنصف مساء
الجونة × أسوان – الخامسة والنصف مساء
الإسماعيلى × بيراميدز – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت

 

إقرأ ايضا

dyfnrm4xgae7kpe2020_2_2_16_31

"بيراميدز" يقدم "إكرامى" لوسائل الإعلام

فايلر

مهيب عبد الهادي يكشف عن قرار صادم اتخذته إدارة الأهلي ضد فايلر

فريق الأهلي

نجم الأهلي عن مستوى الفريق: مش عايزين الكارثة تحصل وبعدين نرجع نعيط

أخبار متعلقة

طارق يحي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أسوان

20200918023447874

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

download (1)

بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدورى

download (1)

رئيس اتحاد الكرة الأسبق يكشف مفاجأة داخل "الجبلاية"

876

الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة "الجيش"

123

"بيراميدز"يطير للغردقة استعدادا لمواجهة الجونة