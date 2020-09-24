الموعد والقنوات الناقلة للسوبر الأوروبى

تقام اليوم عددًا من المباريات، بمختلف ملاعب العالم بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كأس السوبر الأوروبى

بايرن ميونخ × إشبيلية – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

دوري أبطال آسيا

سباهان اصفهانى الإيراني × السد القطرى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 8

النصر السعودى × العين الإماراتى – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

الدحيل القطرى × التعاون السعودى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

برسيبوليس الإيراني × الشارقة الإماراتى – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 8

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

بريستول سيتى × أستون فيلا – الثامنة مساء

لينكولن سيتى × ليفربول – التاسعة إلا ربع مساء

مانشستر سيتى × بورنموث - التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports 1 FR

الدوري المغربي

الوداد البيضاوى × الرجاء البيضاوى – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

الدوري المصري

وادى دجلة × سموحة – الثالثة عصرا – على قناة أون تايم سبورت

المصري البورسعيدى × الإنتاج الحربى – الخامسة والنصف مساء

الجونة × أسوان – الخامسة والنصف مساء

الإسماعيلى × بيراميدز – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت