السبت، 05-09-2020
02:37 م
محمد عبد الحارس
كشف جمال علام
الرئيس الأسبق
لاتحاد الكرة، عن أنه لا يوجد سوى كأس واحد فقط من بطولة من الأمم الأفريقية الذي ضاع
من داخل مقر الاتحاد، كما أن الكأس المفقود مجرد نسخة طبق الأصل من النسخة المحتفظ
بها داخل الاتحاد الأفريقي.
وأضاف "علام"، خلال
مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على
شاشة "المحور"، أن كأس الأمم الإفريقية عام 2010 ورغم الاحتفاظ به، لم يكن
مصنوعًا من الذهب، ولكنه نسخة طبقة الأصل من الكأس الموجود داخل مقر الاتحاد الأفريقي.
وأضاف: "الاحتفاظ للأبد
بالمستندات على الورق، ولكن النسخة الأصلية في الاتحاد الأفريقي.. والكئوس الموجودة
في مقر الاتحاد المصري كوبي، والقيمة المالية يأخذها المنتخب".