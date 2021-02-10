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الموت يفجع يورجن كلوب مدرب ليفربول

يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول
 
الأربعاء، 10-02-2021 05:01 م الطيب حسين
فجع الموت اليوم الأربعاء الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بوفاة والدته اليوم. 

ذكرت صحيفة "Schwarzwaelder Bote" الألمانية، أن أليزابيث كلوب والدة مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، توفت اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ81 عاما.

وحسب الصحيفة الألمانية فإن المدرب البالغ من العمر 53 عاما لن يتمكن من السفر إلى ألمانيا لحضور مراسم دفن والدته، بسبب القيود المفروضة على دخول ألمانيا من بريطانيا نتيجة انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وقال كلوب تعليقا على خبر وفاة والدته: "كانت تعني لي كل شيء. كانت أما حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
 

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