الخميس، 17-12-2020
05:40 م
المصريون
في مفاجأة من العيار الثقيل يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا
"إصدار قرارا بإنهاء عمل اللجنة الثلاثية التي تدير حاليا
الاتحاد المصري لكرة القدم واستبعاد كافة العناصر الموجودة حاليا.
وكان موقع "في
الجول" قدنقل عن مصدر في اللجنة الأولمبية، قوله إن "فيفا
" قد أخطرها باتخاذ
قرار رسمي بإعادة تشكيل اللجنة الخماسية
التي تدير اتحاد الكرة
المصري مرة أخرى.
وأوضخ المصدر "سيتم استبعاد كافة الموجودين وإعادة تشكيلهم بأسماء جديدة تماما خلال ساعات".
وأكد أن "اللجنة كانت قد انتهت من كافة المهام الخاصة بها، واللجنة الجديدة ستكون
مهمتها إجراء الانتخابات خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تعيينها".
فيما كشف مصدر آخر لموقع "يالا كورة"، أن "السبب في ذلك يرجع لأن للجنة
الثلاثية تباطأت في إرسال اللائحة حيث منحها الاتحاد الدولي مهلة حتى الـ
10 من ديسمبر/كانون الأول الجاري".
وأوضح "أرسلت اللجنة الخماسية
لائحة النظام الأساسى الثلاثاء الماضي بعد 5 أيام من المهلة المحددة".
يذكر أن
"فيفا
" كان قد قرر في نوفمبر الماضي مد عمل اللجنة الخماسية
لمدة
60 يوما وتقليص عددها لثلاثة أفراد كلجنة انتخابية لإنهاء عملية
الانتخابات قبل 31 يناير المقبل واستكمال مهمتها في إدارة
الأعمال اليومية للاتحاد.