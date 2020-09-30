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الغيابات تضرب صفوف المصري قبل مواجهة الزمالك

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المصرى
 
الأربعاء، 30-09-2020 02:35 م محمد عبد الحارس

يعانى فريق المصرى البورسعيدى من غيابات عديدة قبل مواجهة الزمالك فى الجولة الـ31 للدورى، والمقرر لها مساء غد على ستاد الجيش ببرج العرب.
وتأكد غياب كل من محمد جابر، بعدما تعرض لإصابة بشد فى العضلة الخلفية يغيب على أثرها لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى عماد فتحى وإسلام أبو سليمة وحسين رجب للإصابة وكذلك سعيدو سيمبورى بعد هروبه من الفريق، وأحمد ياسر وبهاء مجدى لأسباب تأديبية.
ويسعى على ماهر المدير الفنى للمصرى لتحقيق مفاجأة بخطف الثلاث نقاط من الزمالك خاصة وأنه يعلم أن نقاط المباراة ربما تكون طوق النجاة للفريق للهروب من دوامة الهبوط.

 

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