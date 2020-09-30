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معسكر مغلق للزمالك استعدادا للمصرى

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باتشكو
 
الأربعاء، 30-09-2020 10:04 ص محمد عبد الحارس

يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة المصرى المقرر لها غدا الخميس في الجولة الـ 31 للدورى.
ومن المقرر أن يختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك أول قائمة له في ولايته الثانية، عقب عودته لقيادة الفريق مرة أخرى.
ويضم باتشيكو في قائمة المباراة كلا من محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد في حراسة المرمي، ومحمود علاء وحازم امام واحمد عيد ومحمود جنش وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومصطفي محمد وإسلام جابر وكاسونجو ، بينما يخضع محمد اوناجم لاختبار طبي أخير لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة بعد اصابته في الركبة.

 

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