"أزارو" يقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الأهلى

كشفت تقارير صحفية سعودية، تفاصيل اتفاق مهاجم النادي الأهلي المغربى وليد أزارو، مع فريق الاتفاق السعودى للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء الصيف الجارى

ووفقاً لما ورد بصحيفة "الرياضية" السعودية:" فأن وليد أزارو وافق على جميع احتياطات الفريق السعودي التي تتيح له أحقيت العودة إلى الدوري السعودي من جديد".

ويتبقى فقط موافقة النادي الأهلى على إعارة ضم اللاعب، ولكن يطالب المارد الأحمر مبلغ مالي ضخم لإتمام بيع عقد صاحب الـ 25 عاما".

جدير بالذكر أن هناك قرارا صدر على المغربي في وقت لاحق، من قبل لجنة الاحتراف فى الاتحاد السعودى لكرة القدم والقاضى بمنع تعاقده مع أى نادٍ سعودى آخر".

