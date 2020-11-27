الصحة العالمية تكشف موعد انتهاء كورونا وعودة الحياة

الجمعة، 27-11-2020
06:17 م
أحمد سالم
توقع مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية
، مايك رايان، عودة العالم إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
.
وأضاف مسؤول الصحة العالمية
قال إن اللقاحات، بالإضافة إلى الإجراءات الحالية، ستمكن من تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض.
سارعت العديد من الدول لوضع خطط للاستفادة من اللقاحات في أقرب الآجال، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تسليم لقاح فيروس كورونا
سيبدأ الأسبوع المقبل.
وكانت الإصابات قد تجاوزت في العالم أكثر من 60 مليونا