السعودية تمنح 3 لاعبين جنسيتها لينضموا للمنتخب.. تعرف عليهم

الأحد، 14-11-2021
05:52 م
كشفت تقارير إعلامية، عن منح الجنسية السعودية
لعدد من اللاعبين
الذي نشأوا في الأراضي السعودية، وذلك بعد المرسوم الملكي بمنح الجنسية الى الكوادر
الهامة في مختلف المجالات.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإنه صدرت موافقة
ملكية يوم الخميس الماضي على تجنيس ثلاثة لاعبين، هم عبد الفتاح بن آدم بن أحمد محمد
ومختار بن علي
عبد الله شيخ وهارون بن موسى بن كمارا.
ويلعب عبد الفتاح بن آدم في نادي النصر وهو من مواليد المملكة،
ومثل المنتخب السعودي الأول في بعض المشاركات.
ويحترف مختار بن علي
أيضا في نادي النصر وهو من مواليد المملكة،
وكان محترفًا في نادي تشيلسي الإنجليزي، وساهم في تأهل المنتخب السعودي إلى أولمبياد
طوكيو 2020.
أما هارون بن موسى فيلعب في صفوف اتحاد جدة وهو من مواليد
السعودية، وسبق له تمثيل منتخب بلاده على مستوى منتخبي الشباب والأولمبي، كما تم اختياره
أكثر من مرة لمعسكر المنتخب الأول.
وأشارت الصحيفة السعودية ان الهدف من التجنيس، هو منح المتفوقين
في الرياضة، الاستفادة من مواليد البلاد الذين ترعرعوا على أراضيها وتشربوا ثقافتها،
بعد أن غادر منهم الكثير واستقطبتهم دول أخرى منحتهم جنسياتها.