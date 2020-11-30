اليوم.. أول اجتماع للجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك

الإثنين، 30-11-2020
10:11 ص
أمير سعد
تعقد اللجنة المكلفة
بإدارة نادي الزمالك
برئاسة المستشار أحمد البكري، اجتماعها الأول لتحديد أوليات العمل
خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارة الشباب
والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي أصدرت قرارا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك
برئاسة المستشار مرتضى منصور لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات المالية والإدارية
التى رصدها تقرير لجان التفتيش على القلعة البيضاء.
وعينت وزارة الشباب
والرياضة لجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك
لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات
أو انتهاء فترة المجلس المتبقية أيهما أقرب .
وتشكلت اللجنة
القضائية التي تدير الزمالك
من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من المستشار هشام
إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد سيد عطية، المحام
العام الأول.