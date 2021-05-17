الزمالك يقع في ورطة قبل مواجهة طلائع الجيش

الإثنين، 17-05-2021
11:14 ص
يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
من أزمة دفاعية
قبل مواجهة طلائع الجيش
المقرر إقامتها الخميس المقبل باستاد القاهرة فى إطار لقاءات
الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.
ويفقد الزمالك
جهود محمود علاء
مدافعه الأساسى خلال مواجهة
طلائع الجيش
فى ظل معاناة اللاعب من إصابة عضلية قوية تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة
الفريق الماضية أمام إنبي والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.
كما يعد موقف محمد عبدالغنى المدافع غامضا بشأن المشاركة
مع الزمالك
فى مباراته المقبلة أمام طلائع الجيش
نتيجة معاناته أيضا من شد عضلى، ولكن
يحاول الجهاز الطبي للزمالك فى الوقت الحالى تجهيز عبدالغنى للحاق بمواجهة الطلائع
واللعب بجوار محمود حمدى الونش فى خط دفاع الأبيض.
وفى حال عدم تمكن لحاق عبدالغنى بمواجهة الزمالك
وطلائع الجيش
،
فباتت فرص محمد عبدالسلام كبيرة فى التواجد فى تشكيل الزمالك
الأساسى فى المباراة رغم
إنه بعيدا بشكل تام عن المشاركة مع الفارس الأبيض خلال الجولات الماضية من مسابقة الدوري.