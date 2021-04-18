تشكيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي

الأحد، 18-04-2021
08:39 م
يستضيف فريق الزمالك
نظيره الاهلي في الساعة التاسعة والنصف من اليوم، في الجولة الرابعة المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز.
ويخض الضيوف بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللقاء بتشكيل جاء كما يلي:
حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمد شريف.
وجاء تشكيل الزمالك
كما يلي:
محمود جنش في حراسة المرمى.
خط الدفاع أحمد فتوح ومحمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام.
خط الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" و محمود عبد الرازق "شيكابالا".
مروان حمدي في خط الهجوم.