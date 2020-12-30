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الزمالك يعلن سلبية مسحة طارق حامد

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طارق
 
الأربعاء، 30-12-2020 02:11 م أمير سعد
كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الثانية لطارق حامد لاعب وسط الفريق ليتأكد شفائه من فيروس كورونا.
وكان طارق حامد قد خضع لمسحة الأولى ظهرت سلبيتها ظهر الأحد الماضي، قبل أن يخضع لمسحة جديدة أمس أكدت شفائه من فيروس كورونا.
وينتظم اللاعب في تدريبات فريقه اليوم الأربعاء، على أن يخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي أولًا.
وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالسلام سيخضعان لمسحة كورونا اليوم على أن تظهر نتيجة المسحتين غدًا الخميس.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره إنبي يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
 

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