قال المستشار مرتضى منصو رئيس نادى الزمالك، أنه سيعقد مؤتمر عالمى السبت المقبل للرد على بيان اللجنة الأولمبية ورئيسها هشام حطب وحسن مصطفى، موضحا أنه لن يرد الآن لأن الفريق أمامه مباراة هامة أمام المصري يوم الخميس المقبل.

وكان هشام حطب قد صرح في أحد القنوات بأن رئيس الزمالك مرتضي منصور أظهر أوراقا خلال الفترة الماضية تفيد بتطاول أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية على الدولة وأن ذلك الحديث لم يحدث مطلقا، وكل الأوراق التي ظهرت غير حقيقية، وأن حطب تواجد في مكتب النائب العام وأثبت مدي وطنية أعضاء الأوليمبية وتم تسليم الأختام الخاصة باللجنة الأوليمبية للمسئولين.

