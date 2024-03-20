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الزمالك يعلن العصيان ويرفض خوض مبارياته في الدوري

الزمالك يعلن العصيان ويرفض خوض مبارياته في الدوري

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الزمالك
الأربعاء، 20-03-2024 11:49 ص

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير، أن نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، يرفض خوض فريق الكرة الأول مبارياته فى الدوري حتى تنتهى جميع الفرق من خوض جميع مؤجلاتها بالمسابقة.
وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك: “من أجل تكافؤ الفرص بين الجميع؟! ادارة الزمالك ترفض خوض مباريات الدور الثاني قبل ان تخوض كل الفرق نفس عدد المباريات”.

الزمالك يستعد للكونفدرالية
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.

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