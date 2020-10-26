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التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلى

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باتشكيو
 
الإثنين، 26-10-2020 12:46 م

استقر المدير الفنى جايمي باتشكو المدير الفنى لنادى الزمالك، على تشكيل فريقه أمام الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى إطار منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصرى. 
وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالاتى :- 
فى حراسة المرمى:- محمد أبو جبل
فى خط الدفاع:- حازم إمام- محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش- عبد الله جمعة
فى خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي 
فى خط الهجوم:- أحمد السيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي
مهاجم صريح :- مصطفى محمد.
ويحتل الزمالك المركز الثاني على جدول الترتيب 65 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.
 

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