التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلى

الإثنين، 26-10-2020
12:46 م
استقر المدير الفنى جايمي باتشكو المدير الفنى لنادى الزمالك
، على تشكيل فريقه أمام الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى إطار منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصرى.
وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالاتى :-
فى حراسة المرمى:- محمد أبو جبل
فى خط الدفاع:- حازم إمام- محمد عبد الغني- محمود حمدي الونش- عبد الله جمعة
فى خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي
فى خط الهجوم:- أحمد السيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي
مهاجم صريح :- مصطفى محمد.
ويحتل الزمالك
المركز الثاني على جدول الترتيب 65 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.