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تفاصيل أول مران لباتشيكو مع الزمالك

الزمالك
الزمالك
 
الثلاثاء، 29-09-2020 09:28 م أحمد سالم
قاد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك، أولى تدريباته مع الفريق اليوم الثلاثاء، بعد التوقيع أمس، في حضور مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

وعقد باتشيكو جلسة مع لاعبيه، على هامش المران الجماعي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة، تحدث خلالها عن الفترة المقبلة، وبرنامجه التدريبي.

وقال باتشيكو، للاعبين: "لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم، أتمنى أن تستغلوا أنفسكم وأعماركم الصغيرة".

وأضاف: "حينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات، ولو لم أر لاعبين بهذا المستوى، لما أتيت إلى هنا".

وزاد: "الناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي، ومباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الزمالك فريق كبير، رغم أي أمور دفاعية، بدليل الفوز في النهاية، بفضل الشخصية التي منحتنا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل".
 

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