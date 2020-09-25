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رسميًا.. شريف إكرامي ينضم إلى بيراميدز لمدة ثلاث سنوات

شريف إكرامي
إكرامي
الجمعة، 25-09-2020 07:52 م أحمد سالم
أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد بشكل رسمي مع الحارس شريف إكرامي، لينضم إلى صفوف فريق الكرة بالنادي بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، لمدة ٣ سنوات مقبلة.

ويقدم نادي بيراميدز، حارسه الجديد، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، للكشف عن تفاصيل التعاقد الرسمي.

ويقدم المهندس ممدوح عيد، الحارس الدولي في المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام، بحضور هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

يذكر أن شريف إكرامي هو ثالث صفقات بيراميدز في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي.

ويمتلك شريف اكرامى مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات فى القلعة الحمراء، منذ كان ناشئا فى الأهلى، حتى إعلان الرحيل فى مسيرة دامت 23 عاما.
 

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