محمد صلاح ضمن المرشحين لأفضل هدف في الشهر

الأربعاء، 30-09-2020
06:50 م
أحمد سالم
نشر نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في شهر سبتمبر موسم 2020/2021.
وتواجد في القائمة هدف نجمنا المصري، الفرعون محمد صلاح
في شباك نظيره ليدز يونايتد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2020-2021.
انتقد جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد النجم المصري محمد صلاح
لاعب فريق لفيربول، بسبب أنانيته خلال إحدى هجمات الريدز أمام آرسنال، أمس، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وتفوق ليفربول على نظيره آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصعد الريدز إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف إيفرتون المتصدر بفارق الأهداف.
واستخلص محمد صلاح
الكرة من أمام زميله جوتا الذي كان في وضعية أفضل للتسجيل، ليهدرها النجم المصري في النهاية.