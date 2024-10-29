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الإمارات تدين ثلاثي الزمالك وتعاقبهم بالحبس شهراً وغرامة 600 ألف درهم

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الثلاثاء، 29-10-2024 10:48 ص

قررت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حبس ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد، لمدة شهر، وتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم إماراتي لكل واحد.

ووقعت العقوبة على ثلاثي الزمالك بتهمة استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق أو على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.

وتعود الواقعة إلى يوم 20 أكتوبر، بعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، عندما اشتبك ثلاثي الأبيض مع أحد الأفراد المنظمين للمباراة.

 

 وفي وقت سابق، كشف مصدر عن تحرك جديد من مسؤولي نادي الزمالك بخصوص ثلاثي فريقهم المتواجد بالإمارات مصطفى شلبي، نبيل عماد "دونجا" وعبدالواحد السيد مدير الكرة.

 

وأوضح المصدر ذاته – وفق مصراوي- أن مسؤولي الزمالك طلبوا تقديم جلسة الثلاثي إلى اليوم الأحد بدلاً من الثلاثاء 29 أكتوبر ولكن لم يصل لهم أي رد.

 

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد، إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، بعد اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد أمن لقاء بيراميدز بالسوبر المصري.

 

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