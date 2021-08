زوجة عمرو السولية تثير الجدل بصورة جريئة معه

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مع الصورة التي نشرتها هدير مندور زوجه عمرو السولية لاعب نادي الاهلي، عبر حسابها الشخصي، رفقة زوجها.وظهرت هدير مندور في الصورة بين احضان زوجها عمرو السولية ،خلال العطلة الصيفية .وفيما اشاد كثيرين بالصورة والحالة الرومانسية التي ظهرت عليها رفقة زوجها نجم الأهلي، انتقد البعض إطلالتهما التي وصفها بال جريئة ، مبررين بأنه لا يصح نشر خصوصيات بهذا الشكل على العام حتى مع الزوج.و أعلن اتحاد الكرة المصري عن استئناف مباريات الدوري الممتاز بعد خروج المنتخب الأولمبي ظهر اليوم، السبت، من ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو بالخسارة من البرازيل بهدف نظيف.ووفقاً لجدول الدوري الذي أعلنه اتحاد الكرة فإن مباريات الأهلي القادمة في بطولة الدوري جاءت على النحو التالي:الأهلي أمام وادي دجلة، الأربعاء 3 أغسطس، الساعة 9 مساء باستاد «الأهلي we السلام».الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، السبت 7 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد «الأهلي we السلام».الأهلي أمام الإسماعيلي، الأربعاء 11 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الإسكندرية.الأهلي أمام إنبي، السبت 14 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد «الأهلي we السلام».الأهلي أمام طلائع الجيش، الثلاثاء 17 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الجيش بالسويس.الأهلي أمام المصري، الجمعة 20 أغسطس، الساعة 9 مساء، باستاد الإسكندرية.