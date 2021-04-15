الأهلي يحرج مجدي عبد الغني ويكذب خبره: هو فيه نادي يعمل اللي أنت بتقوله دا؟

الأهلي يحرج مجدي عبد الغني ويكذب خبره: هو فيه نادي يعمل اللي أنت بتقوله دا؟

أحرج أمير توفيق - مدير التعاقدات بالنادي الأهلي - الكابتن مجدي عبد الغني بعد زعمه أن الأحمر سوف يتعاقد مع حارس آخر غير الشناوي.



وقال "عبد الغني" في برنامجه على قناة الشمس: الأهلي سيعير مصطفى شوبير وسوف يشتري حارس مرمى قوي بدءا من الموسم المقبل.



وعلق توفيق قائلا: موسيماني لم يطلب حارس مرمى للموسم المقبل. كل العالم يعمل بحارسين كبار وحارسين شباب، هل هناك فريق في العالم يضم 3 حراس كبار؟ بالطبع لا .. لا فريق يفعل ذلك.