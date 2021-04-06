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مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن كهربا: عمل كارثة جديدة وقد تطيح به من الأهلي

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن كهربا: عمل كارثة جديدة وقد تطيح به من الأهلي
 
الثلاثاء، 06-04-2021 06:41 ص أحمد عادل شعبان
فجر مجدي عبد الغني مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي ، مؤكدا أن اللاعب أثار أزمة جديدة خلال الساعات الماضية وقد تطيح به من النادي.

وقال عبد الغني في برنامجه "ملعب البلدوزر" المذاع على قناة الشمس: كهربا ظهر في عيد ميلاد أحد أصدقائه مساء أمس الأول السبت وحتى فجر اليوم التالي.

وأضاف: الغريب في الأمر أن كهربا شارك في اليوم التالي في مران النادي الأهلي بعد شهر كامل من الإيقاف بسبب أزمته مع موسيماني.

وتابع: الأمر ليس بسيطا لأن كهربا خالف تعليمات الجهاز الفني والإداري بوقاية نفسه من كورونا.

واستدرك: أعرف كهربا على المستوى الشخصي وبقوله يجب أن تختار بين عدة أمور .. لن تحصل على كل شيء .. إما الحفلات وإما الكرة .. أنت لاعب وعليك التزامات تجاه فريقك.
 

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