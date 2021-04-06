مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن كهربا: عمل كارثة جديدة وقد تطيح به من الأهلي

الثلاثاء، 06-04-2021
06:41 ص
أحمد عادل شعبان
فجر مجدي عبد الغني مفاجأة من العيار الثقيل بشأن محمود عبد المنعم كهربا
لاعب الأهلي ، مؤكدا أن اللاعب أثار أزمة جديدة خلال الساعات الماضية وقد تطيح به من النادي.
وقال عبد الغني في برنامجه "ملعب البلدوزر" المذاع على قناة الشمس: كهربا
ظهر في عيد ميلاد أحد أصدقائه مساء أمس الأول السبت وحتى فجر اليوم التالي.
وأضاف: الغريب في الأمر أن كهربا
شارك في اليوم التالي في مران النادي الأهلي بعد شهر كامل من الإيقاف بسبب أزمته مع موسيماني
.
وتابع: الأمر ليس بسيطا لأن كهربا
خالف تعليمات الجهاز الفني والإداري بوقاية نفسه من كورونا.
واستدرك: أعرف كهربا
على المستوى الشخصي وبقوله يجب أن تختار بين عدة أمور .. لن تحصل على كل شيء .. إما الحفلات وإما الكرة .. أنت لاعب وعليك التزامات تجاه فريقك.