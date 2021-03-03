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الأهلي يؤدب كهربا.. غرامة 200 ألف وحرمانه من المشاركة شهرًا

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الأهلي يؤدب كهربا.. غرامة 200 ألف وحرمانه من المشاركة شهرًا

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كهربا
 
الأربعاء، 03-03-2021 09:29 م المصريون

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ٢٠٠ ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام.
وقالت مصادر- حسب صدى البلد- أن هناك أزمة قد شهدتها الساعات الأخيرة كان سبب فيها محمود كهربا.
وغادر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.
وغادر اللاعب رفقة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.
من جانبه قال أبو عبلة إن اللاعب تعرض لجروح سطحية بسيطة في أسفل القدم، نتيجة إحدى الكرات المشتركة خلال التقسيمة، ولكنها لن تعيقه عن الوجود بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق غدا.
يذكر أن الأهلي يلتقي فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
 

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