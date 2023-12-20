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بعد تصريحاته عن الأهلي.. عصام شلتوت لـ عمرو أديب: عيب

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عمرو أديب
الأربعاء، 20-12-2023 10:22 ص

 

أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت، أن لاعبي الأهلي فقدوا التركيز، بعد الشوط الأول، وأن المدير الفني لـ الأهلي كولر، قدم المطلوب ولكن الأخطاء من لاعبي الأهلي.

وأضاف الناقد الرياضي عصام شلتوت، خلال حوار تلفزيوني، أن لاعبي فلومينينسي البرازيلي، يمتلكون مهارات كبيرة، وقدموا المطلوب على الرغم من حديث بعض الإعلاميين بمصر بأن نجوم فلومينينسي البرازيلي، كبار بالسن.

ووجّه رسالة لـ الإعلامي عمرو أديب، بعد سخريته من الأهلي، وحديثه بأن الأهلي هزم من نجوم مُسنة، قائلًا: "عيب لما تقول على نجوم من البرازيل إن هما مُسنين".

وتابع: "عملت مع عمرو أديب، عندما كان محرراً صحفياً قبل أن يظهر على الشاشة وكان لا يقوم بالمطلوب منه".

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