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احتفال غريب للاعب الهلال السعودي علي البليهي يتسبب في طرده

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علي البليهي
الأحد، 03-12-2023 10:06 ص


 

أظهر مقطع فيديو لاعب الهلال، علي البليهي، وهو يقوم بحركات استفزازية لجمهور النصر في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين بالدوري.

 

وأبان الفيديو توجه البليهي عقب الهدف الثالث للهلال، للمدرجات التي يتواجد فيها جمهور النصر وظل يمارس حركات بوضع يده على عينه في إشارة لعدم رؤيته أحد والتقليل من الذين أمامه.

 

َوتعرض البليهي للطرد بالبطاقة الحمراء بعد هذا التصرف الذي اعتبره الحكم استفزاز لجمهور النصر.

 

يذكر أن الهلال تمكن من الفوز على نظيره النصر بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات بطولة دوري روشن.


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