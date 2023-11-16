هجوم ناري من ميدو على هؤلاء: دمرتوا الكرة المصرية

الخميس، 16-11-2023
12:47 م
وجه أحمد حسام ميدو
نجم الزمالك السابق، رسالة قوية بسبب وكلاء اللاعبين مؤكدا أنهم يساهمون في تدمير الكرة المصرية، في ظل علاقاتهم مع الأندية.
وقال ميدو
في برنامجه على قناة المحور: "اللي بنشوفه في مصر من الوكلاء أمر صعب جدا بيتحكموا في الكرة المصرية بفكرة الضغط والتأثير سواء على اللاعبين أو الأندية"
وأوضح "ميدو
"؛: "الوكلاء هم السبب الأساسي في ارتفاع سقف الرواتب في مصر، ويضغطون دائما على اللاعبين والأهم هي مصالحهم، وأرى أن نادي إنبي من النماذج الذي يجب أن يُقتدى بهم، لعدم السير وراء الوكلاء".