الخميس 16 نوفمبر 2023
توقيت مصر 19:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار طار.. سعر الدولار امام الجنيه اليوم في السوق السوداء

موضوع غريب.. شوبير يكشف السبب الحقيقي لفسخ عقد عمرو وردة

"حط إيده في البرا وشد صدري".. حارس عقار يهتك عرض فتاة بالقوة (تفاصيل صادمة)

حكم قضائي فرنسي باعتقال رئيس دولة عربية

فضيحة جديدة لجيش الاحتلال.. نشطاء يكشفون زيف فيديو أسلحة مستشفى الشفاء

"صرفت 21 مليون جنيه".. هشام ربيع يكشف ما فعتله معه بوسي وتسبب في طلاقهما

هجوم ناري من ميدو على هؤلاء: دمرتوا الكرة المصرية

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل إسماعيل هنية: هذا ما عثرنا عليه

خانت زوجها ثم تابت.. داعية يوجه رسالة للأزواج الذين تعرضوا للخيانة من زوجاتهم

سيول جدة.. شاهد لحظة جرف السيول شخصين في السعودية

هجوم ناري من ميدو على هؤلاء: دمرتوا الكرة المصرية

IMG-20231116-WA0011
ميدو
الخميس، 16-11-2023 12:47 م

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، رسالة قوية بسبب وكلاء اللاعبين مؤكدا أنهم يساهمون في تدمير الكرة المصرية، في ظل علاقاتهم مع الأندية.
وقال ميدو في برنامجه على قناة المحور: "اللي بنشوفه في مصر من الوكلاء أمر صعب جدا بيتحكموا في الكرة المصرية بفكرة الضغط والتأثير سواء على اللاعبين أو الأندية"
وأوضح "ميدو"؛: "الوكلاء هم السبب الأساسي في ارتفاع سقف الرواتب في مصر، ويضغطون دائما على اللاعبين والأهم هي مصالحهم، وأرى أن نادي إنبي من النماذج الذي يجب أن يُقتدى بهم، لعدم السير وراء الوكلاء".

إقرأ ايضا

IMG-20231116-WA0015

موضوع غريب.. شوبير يكشف السبب الحقيقي لفسخ عقد عمرو وردة

IMG-20231115-WA0018

والد عمرو وردة بعد فسخ تعاقده مع فاركو: "مش بيرد عليّ ومش ناقص حرقة دم"

IMG-20231114-WA0048

إخطار بالحضور لجمع متعلقاته.. أول قرار من الزمالك ضد مرتضى منصور

أخبار متعلقة

IMG-20231116-WA0015

موضوع غريب.. شوبير يكشف السبب الحقيقي لفسخ عقد عمرو وردة

IMG-20231115-WA0018

والد عمرو وردة بعد فسخ تعاقده مع فاركو: "مش بيرد عليّ ومش ناقص حرقة دم"

IMG-20231114-WA0048

إخطار بالحضور لجمع متعلقاته.. أول قرار من الزمالك ضد مرتضى منصور

IMG-20231107-WA0014

بشرى لجماهير الأهلي .. الإعلان عن ضم لاعب من العيار الثقيل

20230827161147385

ميدو : كنت فاكر نفسي فاجر.. بس فتوح طلع أفجر مني

IMG-20231106-WA0022

رسميًا.. تغيير اسم نادي الزمالك وهذا اسمه الجديد