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موضوع غريب.. شوبير يكشف السبب الحقيقي لفسخ عقد عمرو وردة

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شوبير
الخميس، 16-11-2023 03:03 م


كشف الإعلامي أحمد شوبير، الأسباب الحقيقية، وراء فسخ عقد اللاعب عمرو وردة مع نادي فاركو، خلال الساعات الماضية.
قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "سألت عشان أعرف موضوع فسخ عقد عمرو وردة مع فاركو، لاقيته موضوع غريب، وجه بعد مشاركته في مباراة المصري، وانقطع عن التدريبات بشكل مفاجئ".
أوضح: "المدرب الأجنبي الذي كان يتولى تدريب الفريق وقتها قرر معاقبته، واللاعب رفض تقبل هذه العقوبة، ومن حسن حظه رحيل المدرب بعدها وتولي خالد جلال المهمة، وبردو ملتزمش عمرو وردة".
أكمل: "بعد استمرار انقطاع اللاعب عن التدريبات، مسئولي فاركو تواصلوا معه وقالوله، هل انت عاوز تفسخ العقد ومش هتكمل؟ قال أه، وتم إنهاء الأمر بشكل رسمي".
أضاف: "عاوز أقول حاجة لعمرو وردة انت لاعب دولي وعملت قبل كدا مشكلة في 2019 مع المنتخب وأجيري وقف جنبك ومن ساعتها ما جتش المنتخب، عيب يكون السي في بتاعك فيه انك لعبت في خمسة أندية مختلفة خلال أقل من أربعة أشهر، وتحرز في موسم كامل 4 أهداف فقط، يعني عدد الأندية أكبر من الأهداف".
وأتم تصريحاته: "ياعمرو ما ينفعش اللي انت بتعمله، ولازم نعرف يعني إيه انضباط، ونعرف من ده أن عقلية اللاعب هي المتحكمة في مشواره، ولنا في ذلك مثال لأفضل ثلاثة لاعبين في مصر، ومنهم عمرو زكي لما كان في إنجلترا وإبراهيم سعيد اللي انا غلبت معاه، وأحمد حسام ميدو اللي كان عنده أكتر من كدا بكتير".

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