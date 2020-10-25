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اجتماع مهم لـ "الجبلاية" لحسم مصيرالهبوط

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رشيف
 
الأحد، 25-10-2020 11:05 ص محمد عبد الحارس

تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اجتماعا مهما اليوم الأحد لحسم مصير الهبوط والصعود فى دوري القسمين الثاني والثالث، بعد الاتصالات المكثفة خلال الفترة الأخيرة من الأندية لحسم القرار النهائى بخصوص الهبوط فى دورى المظاليم وتحديد شكل المسابقات فى الموسم المقبل. 
وكان اتحاد الكرة حدد إقامة دورة ترقى لدورى القسم الثالث والتى تضم 12 مجموعة يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات بعد ذلك من 4 فرق أوائل المجموعات الـ12 بحيث يصعد ثلاث فرق مباشرة للقسم الثانى، وهو النظام المحدد من بداية الموسم الجارى وتم إرسال خطابات رسمية للأندية بذلك، وكشف مسئولو أندية القسم الثالث أنهم تلقوا تأكيدات من مسئول باتحاد الكرة أكد لهم صعود الـ12 نادى إلى دوري القسم الثاني وإلغاء دوري الترقي، وطالبوه خلال الساعات الأخيرة بإصدار قرار رسمي بذلك من أجل التجهيز سواء للموسم الجديد في حالة تطبيق قرار صعود الـ12 فريق، و أيضا في حالة إقامة دوري ترقي من أجل التحضير واستمرار تدريبات الفرق وعدم منحهم راحة.
جدير بالذكر أن مسابقات القسم الثانى أسفرت عن هبوط خمسة فرق من كل مجموعة، كالآتى المجموعة الأولي هبطت أندية "سوهاج- الإعلاميين- الفيوم- ديروط- طهطا"، وفى المجموعة الثانية تأكد هبوط "النجوم- المريخ- كوكا كولا- الترسانة- الزرقا"، وفي المجموعة الثالثة تأكد هبوط أندية "الحمام- الاوليمبي- بلدية المحلة- مالية كفر الزيات- بيلا".
 

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