اجتماع مهم بالأهلى للإعلان عن المدرب الجديد

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلي اجتماعًا في العاشرة صباح غد الخميس لحسم الموقف النهائي للمدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول، والذي سيغادر فجرًا إلي ألمانيا ومنها إلي سويسرا لزيارة أسرته.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الإدارة، رحيل فايلر بشكل نهائي في المدة القانونية ودون دفع أي طرف لشرط جزائي.

كما التشكيل الجديد للجهاز الفني والذي سيكون أجنبيًا خاصة أن المدير الفني الجديد قد يصل للقاهرة خلال ساعات وسط سرية تامة حيث لا يدير اللمف سوي محمود الخطيب رئيس النادي وأمير توفيق مدير التعاقدات.