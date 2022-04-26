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اتحاد الكرة يكشف مفاجأة: طالبنا من «فيفا» التأهل للمونديال وليس إعادة المباراة

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جمال علام
Native
Teads
الثلاثاء، 26-04-2022 09:18 ص


كشف جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم عن مفاجأة في طلب الاتحاد المصرى لدى الاتحاد الدولى “فيفا"، موضحا أن الاتحاد لم يطلب إعادة مباراة مصر والسنغال بل طلب التأهل إلى نهائيات كأس العالم بسبب تجاوزات المنتخب السنغالى.
وأوضح جمال علام خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج النجوم في رمضان مع الاعلامى محمد الليثى المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، أن هناك بعض التجاوزات التى استند عليها الملف المقدم للجنة التظلمات ولا يوجد طلب بإعادة مباراة السنغال بل طلبنا حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادم.
ويستعد إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لتوقيع عقود تدريب المنتخب بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
كان إيهاب جلال قد اتفق مع مسئولي اتحاد الكرة على توقيع عقود تدريب المنتخب بشكل رسمي فور انتهاء مهمته مع فريقه بيراميدز ومواجهتي مازيمبي .
ومن المقرر أن يوقع إيهاب جلال على عقود تدريب المنتخب خلال اليومين المقبلين وسيتم عقد مؤتمر صحفي لتقديمه بشكل رسمي لوسائل الإعلام.
واتفق مسئولو اتحاد كرة القدم مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على توقيع عقد بين الطرفين لمدة عامين .
وأنهى مسئولو اتحاد الكرة التفاصيل الكاملة بشأن العقد مع إيهاب بعد أن تم الاتفاق على التوقيع لمدة عامين مع وجود بند يسمح برحيل المدير الفني حال الإخفاق في التأهل إلى منافسات كأس الأمم الإفريقية المقبلة .
 

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