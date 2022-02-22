اتحاد الكرة يقرر إلغاء كأس مصر

الثلاثاء، 22-02-2022
12:49 م
أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ، تفاصيل قرار اتحاد
الكرة برئاسة جمال علام بشأن كأس مصر
للموسم الماضي .
وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام ، أن الاتحاد قرر إلغاء
بطولة كأس مصر
للموسم الماضي ، وسيتم جدول سداد غرامة الشركة الراعية ، بحيث يتم
خصم الغرامة من المستحقات.
وأضاف شوبير ، أن اتحاد الكرة
قرر إعادة هيكلة إداريين الجبلاية، حيث تم
إخطار أسامة إسماعيل بالرحيل ، وكذلك فوزى غانم وسيد بخيت ، كما أنه لم يتحدد دور
علاء عبد العزيز .
وعن سر تأخر عودة كارلوس كيروش لمصر، عقب سفره للبرتغال في إجازة فأكد أن
تأخر كيروش جاء بسبب مرض حفيدته خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن كيروش يتابع آخر الاستعدادات لمواجهة السنغال في تصفيات إفريقيا
لـ كأس العالم قطر ٢٠٢٢.