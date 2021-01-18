إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة أمام غزل المحلة

الإثنين، 18-01-2021
02:31 م
أمير سعد
أعلن ايهاب جلال
المدير الفني لفريق الكرة
بنادي مصر المقاصة
، تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، المقرر انطلاقها في تمام الثانية
والنصف مساء اليوم على ملعب ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة
كالتالي:
حراسة المرمى: محمد كوكو.
الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد
مودي ومحمد دسوقي.
خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح
طقطق وعبدالله مجدي.
الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلي.
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود
حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل
"أمو" وأحمد صبيحة.