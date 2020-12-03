موعد انضمام أمير عادل لتدريبات الزمالك الجماعية

الخميس، 03-12-2020
01:20 م
أمير سعد
كشف أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي
الزمالك
موعد انضمام أمير عادل
المنتقل حديثا للفارس الأبيض في التدريبات الجماعية.
ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في التدريبات
الجماعية السبت المقبل في التجمع الأول للفريق بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون
عقب الخروج من بطولة كأس مصر.
وحصل الزمالك
على توقيع أمير عادل
لمدة
أربعة مواسم في صفقة انتقال حر ليكون الصفقة الثانية للفريق الأبيض في الميركاتو
الصيفي بعد ضم الدولي التونسي حمزة المثلوثي.
حضر توقيع اللاعب عبد الحليم علي مدير
الكرة بالنادي وأحمد عيد أحد نجوم الفريق السابقين، لتكون الصفقة الجديدة للفريق
والذي يجيد في مركز صانع اللعب.