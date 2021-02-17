إبراهيم سعيد يتراجع عن الإشادة بـ أبو تريكة بسبب قطر: مش دا اللي أقصده

الأربعاء، 17-02-2021
07:00 ص
أحمد عادل شعبان
حاول إبراهيم سعيد تبرير موقفه بشأن الإشادة بأسطورة مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة.
وقال "عصام الشواي" أثناء مباراة الأهلي والمريخ السوداني إن محمد مجدي قفشة
هو أبو تريكة الجديد .
وعلق إبراهيم سعيد قائلا: عصام الشوالي بيظلم افشه بمقارنته ب ابوتريكه
تصريح غير موفق.
وأضاف: انا بحب افشه واخويا الصغير بس ابوتريكه في حته تانيه خالص.
ليرد أحد المتابعين قائلا: حته تانيه فين يا كابتن
قصدك قطر صح؟
ليرد سعيد قائلا: مليش دخل بالسياسه ولا ليا علاقه بيها !!! كلامي كوره وعلي صديق ملاعب.