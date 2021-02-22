ميدو: طارق حامد يبقى راجل (.......) لو مفعلش هذا الأمر مع إدارة الزمالك

الإثنين، 22-02-2021
07:15 ص
أحمد عادل شعبان
أكد أحمد حسام ميدو
- مقدم برنامج أوضة اللبس - أنه لا يحبذ فكرة طبع تيشيريتات وبيعها من أجل التجديد لـ فرجاني ساسي
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وقال في برنامجه: الزمالك هو من يصنع المدربين واللاعبين ، إذا أراد لاعب البقاء وفق سقف الرواتب الموجود كان بها ، وإذا لم يرد فهذا حقه نشكره ونحترمه ونقدره لكن نصنع غيره.
وأضاف: إذا جمعت 60 مليون جنيه للتجديد لـ ساسي ، حينها يكون طارق حامد
راجل (.....) لو مطلبش خمسين مليون جنيه عند التجديد .. وسيأتي زيزو ويطلب 40 مليونا وحينها يعني أنك أفسدت أوضة اللبس.