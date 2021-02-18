الخميس 18 فبراير 2021
توقيت مصر 16:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة.. رشدي أباظة الفنان الوحيد الذي دفن 3 مرات

بيان مفاجيء من الكاف بشأن محمد الشناوي

وزيرة فرنسية: اليسار الإسلاموي ينخر فرنسا بأكملها

«فيس بوك» يوقف عرض أي محتوى إخباري

هزت جريمتها العالم.. حكم قضائي بشنق سيدة مرتين (صور)

زوجة إعلامي شهير ترفع ضده دعوى قضائية بعد أيام من وفاته..والسبب!

رغم المصالحة.. لماذا ترفض قطر الحوار مع البحرين حتى الآن؟

فيديو يكشف سر تحوله الخطير..« فضل شاكر من ملِك الإحساس إلى الإرهاب»

فضيحة.. المِرآة تكشف صدر فنانة شهيرة أثناء خلع ملابسها في مشهد مثير

بشعة.. تقتل أمها وتقطع رأسها وترميها أمام المنزل والسبب صادم (صورة)

ADS
 

أيمن عبد العزيز يحذر من التأخير في تجديد عقد «ساسي»

ساسي
ساسي
 
الخميس، 18-02-2021 02:24 م أمير سعد
قال أيمن عبد العزيز، لاعب وسط الفريق الكروي السابق بنادي الزمالك، إن الفارس الأبيض فريق كبير ولديه العديد من النجوم الذين يستطيعوا المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.
 
وطالب أيمن عبد العزيز، خلال تصريحات تلفزيونية له، من اللجنة المؤقتة التي تدير النادي بالتجديد لفرجاني ساسي، لاعب الخط الوسط، لأنه لاعب كبير ولا غنى عنه بالتشكيل الأساسي للفريق الفترة المقبلة.

وتابع: "الفريق ماشي بشكل جيد في مباريات الدوري، ومتصدر البطولة، وفي أفريقيا قدمنا مباراة جيدة ولم يحالفنا الحظ في تسجيل الأهداف".
 

إقرأ ايضا

7380

بيان مفاجيء من الكاف بشأن محمد الشناوي

دوري أبطال أوروبا

تراجع حظوظ أصحاب الأرض في دوري أبطال أوروبا وبورتو الرابح الوحيد

الدماطى

«الدماطي» رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا

أخبار متعلقة

فريق الزمالك

مدرب الزمالك يعتدي بالضرب على لاعب الفريق لهذا السبب

وليد-سليمان

وليد سليمان يرفع دعوى قضائية ضد مشجع زملكاوي اتهمه اتهام خطير

ميدو

ميدو ينفعل على نجم الزمالك: مينفعش اللي قلته دا .. هتعمل أزمة كبيرة في الفريق

أحمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: لابد من وضع هؤلاء اللاعبين على الدكة بعد هزيمة غزل المحلة

مصطفى محمد

أول تعليق لـ مصطفى محمد على انضمامه لنادٍ تركي

4248690471610010792

قبل سفره لتركيا.. مصطفى محمد يوجه رسالة للقوات المسلحة