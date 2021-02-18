أيمن عبد العزيز يحذر من التأخير في تجديد عقد «ساسي»

الخميس، 18-02-2021
02:24 م
أمير سعد
قال
أيمن عبد العزيز، لاعب وسط الفريق الكروي السابق بنادي الزمالك
، إن الفارس الأبيض فريق كبير ولديه العديد من
النجوم الذين يستطيعوا المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.
وطالب أيمن عبد العزيز، خلال تصريحات تلفزيونية
له، من اللجنة المؤقتة التي تدير النادي بالتجديد لفرجاني ساسي
، لاعب
الخط الوسط، لأنه لاعب كبير ولا غنى عنه بالتشكيل الأساسي
للفريق الفترة
المقبلة.
وتابع: "الفريق ماشي بشكل جيد في مباريات
الدوري، ومتصدر البطولة، وفي أفريقيا قدمنا مباراة جيدة ولم يحالفنا الحظ في تسجيل
الأهداف".