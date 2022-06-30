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أوهارا: على ليفربول التصالح مع صلاح

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أوهارا: على ليفربول التصالح مع صلاح

Liverpool_star_Mohamed_Salah_and_Egypt
صلاح
Native
Teads
الخميس، 30-06-2022 09:02 ص

انتقد النجم الإنجليزي ولاعب نادي توتنهام السابق، جيمي أوهارا، أسلوب ليفربول في التعامل مع مسألة تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، داعيا للعمل على إيجاد حل سريع لهذه المشكلة.
وقال أوهارا في حديث لموقع "توك سبورت" الرياضي، إن على ليفربول التصالح مع صلاح، والعمل على تأمين طلباته المالية، وخصوصا بعد رحيل ساديو ماني لبايرن ميونيخ.

وأضاف: "كسب ليفربول المال من بيع ماني، لذا على ليفربول أن يجدد لصلاح مهما كان طلبه المالي"، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتابع: "هل من المقبول ترك صلاح يرحل عن ليفربول مجانا؟ نجحت إدارة الريدز في تسيير الأمور المالية للنادي بشكل جيد، وعليهم الآن أن يثبتوا ذلك مع النجم المصري".

وكانت تقارير قد تحدثت عن شرط صلاح للبقاء في ليفربول، والمتمثل براتب أسبوعي قدره 400 ألف إسترليني.
 

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