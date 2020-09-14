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أول رد من ليفربول على رغبة برشلونة في ضم صلاح

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صلاح
الإثنين، 14-09-2020 12:32 م وكالات- الدويني فولي
كشفت تقارير إعلامية، أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لن يرحل عن الفريق الإنجليزي هذا الصيف، رغم الأنباء التي تحدثت عن اهتمام المدرب الهولندي رونالد كومان، بضمه لبرشلونة.

ونقل موقع "العين" الإماراتي، عن مصدر في النادي الإنجليزي قوله: "لم يحدث أي تواصل بين محمد صلاح ونادي برشلونة أو أي من ممثليه".

وتابع المصدر: "صلاح سبق أن أكد استمراره مع ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي، ليس لديه أي نية للمغادرة".

وواصل: "عند اشتعال أزمة برشلونة وليونيل ميسي الذي طلب الرحيل خلال الميركاتو الحالي، رشحت بعض الصحف محمد صلاح لخلافة اللاعب الأرجنتيني، لكنه لم يهتم بذلك". 

وختم المصدر: "نهاية الموسم الحالي قد تشهد تغيرا في وجهة نظر اللاعب المصري، لكنه أغلق باب التفكير في أي عروض حتى ذلك التوقيت".

وكان جاك سوارت، وكيل اللاعبين وصديق كومان المقرب، كشف في تصريحات لموقع "فوتبول زون" الهولندي، أمس الأحد، عن رغبة المدير الفني الجديد لبرشلونة (كومان)، في التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار سوارت إلى أنه يعلم أن صلاح يريد أيضا الانتقال لبرشلونة، مشددا: "لا يمكنني الإفصاح عن المصدر، ولن أخوض في تفاصيل أخرى، ولكن صدقوني أنا أعرف ذلك جيدا".


وكان صلاح، الذي ينتهي عقده الحالي في صيف العام 2023، تألق بشكل لافت في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث سجل ثلاثة أهداف قاد بها ليفربول للفوز على ليدز يونايتد، بنتيجة 4-3.

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