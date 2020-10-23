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أول تحرك من الزمالك بعد تأجيل مباراة الرجاء

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ارشيف
 
الجمعة، 23-10-2020 10:40 ص محمد عبد الحارس

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إرسال خطاب للمحكمة الرياضية الدولية من أجل الحفاظ على حقوق النادى بعد تأجيل مباراة الرجاء المغربي.
وأضاف "منصور" خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك: "أمير مرتضى يعد مذكرة انتهى منها فى خلال 24 ساعة وسترسل على يد محامٍ إيطالي إلى المحكمة الرياضية، مدون بها كل ملابسات التأجيل وموعد المباراة النهائية، وهذه حقوق الزمالك التي أحافظ عليها".
وأردف: "فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، أخذ قرارًا مع كاف بتأجيل المباراة، ويذهب في المغرب ويقول إنه المسيطر".
وأكمل: "كاف إذا قام بتأجيل نهائي أبطال إفريقيا فنحن مستعدون، وإذا أقيم في موعده فنحن جاهزين أيضًا".
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتى كان مقرر إقامتها مساء غد على ستاد القاهرة ليوم 1 من نوفمبر المقبل.
 

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