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خناقة بين طارق يحيى و ياسر ريان بعد اتهام نجل الأخير بسب الزمالك: أنت عايز تركب الترند

طارق يحي
خناقة بين طارق يحيى و ياسر ريان بعد اتهام نجل الأخير بسب الزمالك: أنت عايز تركب الترند
 
الإثنين، 28-09-2020 05:51 ص أحمد عادل شعبان
اندلعت مشادة قوية بين طارق يحيى - المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك - و ياسر ريان - لاعب الأهلي السابق و والد لاعب الجونة أحمد ياسر ريان بعد اتهام طارق يحيى للأخير بسب الزمالك.

و رد ياسر ريان قائلا: كلمت أحمد ياسر ريان بعد تصريحات طارق يحيى وقالي ولا شوفته ولا احتكيت بيه ولا سلمت عليه ولا حصل أي حاجة وأنا واثق في ابني وعارف تربيته كويس جدا وهو طارق يحيى بيحب يبقى ترند بس.

وعلق طارق يحيى قائلا: ردي على ياسر ريان؟ ترند ايه اللي مهتم بيه؟ أنا بقولك ابنك وهو طالع تلفظ ضد الزمالك مش ضدي أنا إسلام محارب هو اللي أساء لي وأحمد ياسر أساء للزمالك.
 

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