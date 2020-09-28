الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وأرسنال

تقام اليوم
عددًا من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ليفربول وآرسنال
بالدوري الإنجليزي وعددا من مباريات الدوري المصري الممتاز.
الدوري الانجليزي
فولهام ضد استون فيلا السابعة إلا ربع مساء على قناة beINSPORT HD1
ليفربول ضد أرسنال 9 مساء على قناة beINSPORT HD1
الدوري الإيطالي
بولونيا ضد بارما الساعة التاسعة الاربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4
الدوري المصري
سموحه ضد حرس الحدود الساعة 3 عصرا
طلائع الجيش ضد الاسماعيلي الساعة 5:30 عصرا
الانتاج الحربي ضد وادي دجلة الساعة 5:30 عصرا
أسوان ضد المصري الساعة 8 مساء