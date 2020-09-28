الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وأرسنال

تقام اليوم عددًا من المواجهات بمختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي وعددا من مباريات الدوري المصري الممتاز.

الدوري الانجليزي

فولهام ضد استون فيلا السابعة إلا ربع مساء على قناة beINSPORT HD1

ليفربول ضد أرسنال 9 مساء على قناة beINSPORT HD1

الدوري الإيطالي

بولونيا ضد بارما الساعة التاسعة الاربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD4

الدوري المصري

سموحه ضد حرس الحدود الساعة 3 عصرا

طلائع الجيش ضد الاسماعيلي الساعة 5:30 عصرا

الانتاج الحربي ضد وادي دجلة الساعة 5:30 عصرا

أسوان ضد المصري الساعة 8 مساء

