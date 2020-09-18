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أسوان ينهي الشوط الأول متقدمًا على الزمالك بهدف

الزمالك وأسوان
مباراة الزمالك
الجمعة، 18-09-2020 08:59 م أحمد سالم
انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وأسوان المقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، بتقدم تماسيح النيل بهدف نظيف سجله ابراهيم جلال.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمود جنش في حراسة المرمي، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش واسلام جابر وفي الوسط طارق حامد وأمام عاشور ، امامهما  مصطفي فتحي واسامة فيصل وحسام أشرف وفي الهجوم مصطفي محمد.، ويجلس على دكة البدلاء كل من : محمد أبو جبل وياسين مرعى ومحمد عبد الغني وحاتم محمد وحازم امام وسيف جعفر وكريم بامبو وكاسونجو وعمر السعيد

فيما بدأ اسوان المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، سولمون منساه، محمد إسماعيل وكريم الطيب.، وعلى دكة البدلاء كل من: طلعت الجبلاوى، محمد خليفة، محمد رزق، أحمد عامر، محمد همام، فادى فريد، أوميد أوكرى، مصطفى البدرى، مصطفى دويدار.
 

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